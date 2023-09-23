Yerel seçim öncesi ABB’ye operasyon sürüyor: 21 araç parka çekildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımama kararı hakkında açıklama yaptı.

Deniz AYHAN

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Ankara’da vatandaş ve özel halk otobüsleri arasındaki ücretsiz yolcu’ krizi büyüyor.

Özel halk otobüslerinin ücretsiz yolcu taşımayacağını açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) kararın hukuksuz olduğunu belirtmişti.

ABB, önceki gün 2875 vatandaştan ihbar geldiğini ve 21 aracın parka çekildiğini açıkladı.

ABB'den yapılan açıklamada, “Özel Halk Otobüslerine öğrenci ve serbest biniş hakkı olan vatandaşlarımızın kanuna ve sözleşmeye aykırı şekilde alınmama konusu ile ilgili Belediyemize 22 Eylül 2023 tarihinde 1233 adet öğrenci abonmanlı, 1642 adet serbest biniş kartlı olmak üzere toplam 2875 vatandaşımızdan ihbar ulaştı. Özellikle öğrencilerin kanun tanımaz bir kararla taşınmama oranının yükseldiği dikkat çekmektedir. İhbarların tamamı için, kanunların Belediyemize verdiği haklar ölçüsünde diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra toplam 21 adet araç parka çekildi” ifadeleri kullanıldı.

ABB'den yapılan açıklamada, yolcuları taşımayı reddeden özel halk otobüslerine cezai işlem yapılacağı tekrar vurgulandı.

MANİDAR BİR ZAMANLAMA

Açıklamada, yerel seçim öncesi bu uygulamanın yapılmasının zamanlamasının manidar olduğu belirtilerek, “Özel Halk Otobüsü işleticileri daha önce yaptıkları açıklamalarda 15 Ekim’de tüm Türkiye’de bu kararı uygulayacaklarını belirtti. Ancak ne hikmetse sadece Ankara’da, manidar bir zamanlama ile bu kararı uygulamaya başladılar. Kanuna aykırı bu karara bir devlet kurumu olarak boyun eğmemiz mümkün değildir. Bu kararı yaklaşan yerel seçimler öncesi ucuz siyasi hamleler olarak değerlendiriyoruz. Eski dönemde ÖHO işletmecilerine hiç destek verilmedi. İlk kez 2020 yılında olmak üzere, biniş ücretlerine fahiş oranda zam yapılmaması ve zorlu ekonomik koşullarda halkın yanında olunması amacıyla özel halk otobüslerine düzenli destek ödemesi yapıldı. Verilen destek tutarı 200 milyon TL’yi buldu” hatırlatması yapıldı.