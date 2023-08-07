Yerel seçimler ne zaman?

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler 5 yılda bir gerçekleştiriliyor, bir sonraki seçim ise takvimin değiştirilmemesi halinde, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi yerel seçimler ile il, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra muhtarlar ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

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Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini geride bırakan Türkiye’de en yakın tarihli seçim başta belediye başkanları olmak üzere, yerel yönetimleri belirleyen yerel seçimler olacak. Son yerel seçim 2019 yılında gerçekleştirilmişti.

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Henüz YSK tarafından yerel seçimler için takvim açıklanmadı ancak her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. 2019 yılında 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılması bekleniyor.

2024 YEREL SEÇİMLERDE NE İÇİN OY ATILACAK?

5 yılda bir gerçekleştirilen seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.