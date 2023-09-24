Yerel seçimler ne zaman, kaç yılda bir yapılıyor?

2024 Türkiye yerel seçimler, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Bu seçimlerde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek. Yerel seçimler, Türkiye'de her 5 yılda bir yapılmaktadır. Son yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır.

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Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini geride bırakan Türkiye'de en yakın tarihli seçim başta belediye başkanları olmak üzere, yerel yönetimleri belirleyen yerel seçimler olacak. Seçim kampanyaları, 2024 yılının Ocak ayında başlayacak ve 30 Mart 2024 tarihine kadar devam edecektir.

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Henüz YSK tarafından yerel seçimler için takvim açıklanmadı ancak her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. 2019 yılında 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılması bekleniyor.

2024 YEREL SEÇİMLERDE NE İÇİN OY ATILACAK?

5 yılda bir gerçekleştirilen seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.