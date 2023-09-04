Yerin 500 metre altından yükselen çığlık: Sesimizi duyun artık

Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te çalışan 190 işçinin, kesilen maaşları ve aylardır ödenmeyen alacakları nedeniyle başlattıkları yerin 500 metre altındaki açlık grevi 4. gününde sürüyor. Haklarını alabilmek için mücadele eden maden işçilerinden 7'si rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kemal ATLAN

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TMSF'den Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik’e devir olan şirkette çalışan işçilerin, kesilen maaşları, yeraltında çalışırken yerüstünde çalışma ücreti ödenmesi, çalışanlardan kesilen bireysel emeklilik ve icra kesintilerinin hesaplarına yatırılmaması, maaşların düzenli ödenmemesi, işçilere tebliğ edilmeden çalışma yerlerinin değiştirilmesi ve maaşlarının düşürülmesi nedeniyle başlattıkları açlık grevi sürüyor.

Kendilerini 4 gün önce madene kapatan maden işçileri aynı zamanda açlık grevi de başlattı. Seslerini duyurmaya ve hakları olanı almaya çalışan maden işçilerinin açlık grevinde 7 madenci rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Maden işçileri eylemlerini sürdürürken yer altından çektikleri görüntülerle seslerini duyurmaya çalışıyor.

“SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

Yeraltından çektikleri görüntülerle seslerini duyurmaya çalışan maden işçileri taleplerini ve sıkıntılarını şu şekilde dile getirdi:

“Bugüne kadar birçok arkadaşımızı ambulanslarla hastaneye sevk ettik. Buna rağmen sesimizi duyan yok. Arkadaşlarımızın çoğu bitkin halde. Buna rağmen hepimiz yerin altındaki görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Herkesin kredisi, kredi kartı ödemesi var, ev kirası var, fatura ödemeleri var.

Bunlara şimdiye kadar hep göğüs gerdik. Bir şekilde düzeleceği umuduyla idare ettik. Bu madende arkadaşlarımızla zaman zaman yaralandık, kanımızı döktük, terimizi döktük. Biz buraya emek verdik, kolayca bırakıp gidemiyoruz. Gitmeyeceğiz de. Tüm yetkililere sesleniyoruz. Sesimizi duyun artık.

Hakkımızı verin. Biz sadaka istemiyoruz. Birkaç gün öce patron ‘Ağalık bende kalsın’ demiş. Ya gerekirse ağalık bizde kalsın. Biz sana verelim o parayı. Ama önce sen benim hakkım olanı bir ver. Ağalık yapacaksan ondan sonra ağalık yap. Maaşlarımız yarım yatıyor. Sigorta ücretlerimiz yer üstünden yatırılıyor.

Farklı yerlerde çalıştırıyor. Buna rağmen bugüne kadar işimizi yavaşlatmadık. Ayın 1’inden itibaren de hepimizi ücretsiz izne çıkarmış. Halen bizlere bildirim de yapılmadı. Bu şekilde gözdağı veriliyor. TMSF bunu neden denetlemiyor? Denetleyen biri yok mu?

CİMER’e de yazdık. Biz onların sesine kulak verdik. Ama bizim sesimiz duyan yok. Pandemi döneminde sigortalarımız yatmadı. Mağduriyetimiz saymakla bitmez. Artık bardak taştı. Bunlara göğüs geremeyeceğiz. Haklarımız alana kadar bu grev devam edecek. Sesimiz duyan var mı?”

“96 SAATTİR AÇ VE SUSUZLAR”

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi Şube Sekreteri Selim Arslan, yeraltında açlık grevi yapan maden işçilerinden rahatsızlanarak ambulansla hastanelere sevk edilenlerin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Burası yaklaşık 9 ay önce TMSF'den Yıldızlar Holding’e devredildi. 250 kişiyi süresiz izne ayırdılar. Bu izne ayrılan arkadaşlardan 240'ı başka sektörlere gittiler. Giden arkadaşların tazminatlarını bize en geç 3-4 ayda ödeme vaadinde bulundular. Ama yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen hiçbirine ödeme yapılmadı.

Yeraltı çalışanı 190 kişinin temmuz ayı içerisindeki sigortaları ve ücretleri herhangi bir tebliğ yapılmadan çalışanların sigortaları ve ücretleri yerüstüne uyarlandı. 250 kişinin 9 aydır ödenmeyen kıdem tazminatı verilmedi. 2016 yılından bugüne kadar yüksek hakem kurulundan gelen karar bağlamında uygulanmayan toplu iş sözleşmeleri uygulanmadı ve geriye dönük alacaklarımız verilmedi.

Bireysel emeklilik ve icra kesintileri üyelerimizden kesilip hesaplarına aktarılmadı. Temmuz ayında yeraltı çalışanlarına tebliğ yapılmadan sigortaları ve ücretleri yerüstüne göre uyarlandı. 2016-2022 yılları arası emekliliğinden dolayı ayrılan çalışanların kıdem tazminatları da verilmedi.

Yaşanan sıkıntılar nedeniyle geçen hafta pazartesi günü eylem başlattık. Oturma eylemiydi. Ne devletin, ne şirketin malına zarar vermeden, şirkette işleri aksatmadan vardiyası gelen arkadaşlarımız işlerinde çalıştı.

Vardiya çıkışında oturma eylemine geçildi. 4 gün süren eylemden sonuç alamayınca arkadaşlar madende ‘oturma ve açlık grevi yapıyoruz’ diyerek eylemi başlattı. Geçen perşembe günü saat 16.00’da yerin altına girdiler ve açlık grevi başlattılar. Pazartesi saat 16.00 itibariyle eylemde 96. saat oluyor.

Bu süre içerisinde 7 arkadaşımız rahatsızlandı. Rahatsızlanan arkadaşlarımız madenden çıkarılarak ambulansla hastaneye gönderildi. Maden işçisi arkadaşlarımız hak ettiklerini istiyorlar. Yetkililerin de bu arkadaşlarımızın sesini duyması gerekiyor”