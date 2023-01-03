‘Yerli ve Milli Escobar’ pankartına Bursa’da da dava açıldı

Bursa'da parti binasına "Yerli ve Milli Escobar" pankartı asan Zafer Partisi il Başkanı Adem Şimşek ve eski Yıldırım ilçe Başkanı Hasan Taştan'a dava açıldı. Ümit Özdağ, sosyal medyadan paylaşım yaparak "Dava açacaksanız bana açın" dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da parti binasına “Yerli ve Milli Escobar” pankartı asan Zafer Partisi il Başkanı Adem Şimşek ve eski Yıldırım ilçe Başkanı Hasan Taştan hakkında dava açıldı.

Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla parti binasına asmış olduğu “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankarta savcılık soruşturma başlatmıştı. İl Başkanı Adem Şimşek ve eski Yıldırım ilçe Başkanı Hasan Taştan, hakkında dava açıldı.

“KAFA SİLUETİNE DAYANARAK TEYİT ETTİLER”

Haklarındaki iddianameyi sosyal medyadan paylaşan Zafer Partisi Bursa il Başkanlığı, “Kıymetli Türk Milleti. Aylardır sorduğumuz Escobar kim sorusunun cevabını paylaşıyoruz. Kıymetli savcılarımız Escobar’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu pankarttaki kafa siluetine dayanarak teyit ettiler. Kamuoyunu aydınlattıkları için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

“DAVA AÇACAKSINIZ BANA AÇIN”

Parti yöneticilerine dava açılmasına tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaptığı paylaşımda, “Zafer Partisi Bursa il başkanlığına Süleyman Soylu'ya Escobar dediği iddiası ile dava açılmış. Bursa il Başkanlığı Zafer Partisi Genel Merkezinin yolladığı pankartı astı. Dava açacaksanız bana açın. Ayrıca Soylu, Escobar diye biz demedik, siz söylüyorsunuz. Nereden biliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.