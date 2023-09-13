Yerlikaya: 37’si bombalı 44 terör eylemi önlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son üç ayda 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 37'si bombalı 44 terör eyleminin önlendiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı GAMER’de “Ankara90” medya buluşmaları kapsamında kuruluşların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, göreve başladığı ilk 90 günde gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgileri paylaşan Yerlikaya, terörle mücadelenin her zaman olduğu gibi gündemlerinin en üst sırasında yer aldığını, güvenlik güçlerinin ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı’nın teröre ve terörizme karşı mücadele vizyonunun, terörü ülke gündeminden çıkarmak olduğunu anımsatan Yerlikaya, “Bir daha terör nedeniyle kapalı tek bir yaylamız, terkedilmiş tek bir köyümüz, mezramız, tek bir kulübemiz dahi olmayacaktır.” dedi.

Teröre ve terörizme karşı mücadeleyi bir politika olarak kesintisiz sürdürmeye devam edeceklerini belirten Yerlikaya, hukuk devleti çerçevesinde “önleyicilik yaklaşımıyla” tüm güvenlik başlıklarındaki temel stratejilerinin “toplumsal kaynaklarıyla birlikte terörizme karşı topyekun bir mücadeleyi kurumsallaştırmak” olduğunu ifade etti.

“İçişleri Bakanlığı olarak biz içeride, Savunma Bakanlığı sınır boylarında ve ötesinde, MİT istihbarat faaliyetleri ve nokta operasyonlarıyla hep birlikte teröre karşı mükemmel bir uyum içinde çalışıyoruz.” diyen Yerlikaya, “Bize yan bakana düz bakmıyoruz.” ifadesini kullandı.

43 BİN 490 OPERASYON

Son 90 günde, terör örgütlerine yönelik İHA, SİHA ve İKU’larla 15 bin 640 saat uçuş gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, “Toplam 43 bin 490 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda, 40’ı teslim 27’si ölü, 187’si sağ, 4’ü yaralı, 258 terörist etkisiz hale getirildi.” diye konuştu.

Bu dönemde, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 818’i şehir, 41 bin 66’sı kırsalda olmak üzere 41 bin 884 operasyon yapıldığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şöyle devam etti:

“Kırsalda gerçekleşen operasyonların 20’si büyük, 137’si orta, 40 bin 909’u küçük operasyonlardı. Gerçekleşen tüm operasyonlarda 214 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın 27’si ölü, 149’u sağ, 38’i teslim, 1299 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 312’si tutuklandı, 239’u hakkında adli kontrol kararı verildi. FETÖ’ye yönelik 1294 operasyon yapıldı. 1955 şüpheli gözaltına alınırken, 391 şüpheli tutuklandı, 333’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Terör örgütü DEAŞ’a yönelik 260 operasyon yapıldı, 42 terörist etkisiz hale getirildi. 443 şüpheli gözaltına alınırken, bunların 106'sı tutuklandı, 66’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Sol terör örgütlerine yönelik 71 operasyon yapıldı. 2 terörist etkisiz hale getirildi. 104 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14’ü tutuklandı, 21’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.”

“Bu dönemde, 37’si bombalı eylem olmak üzere 44 eylem önlendi.” bilgisini veren Yerlikaya, teröre katılım sayılarının “yok denecek kadar” azalırken Diyarbakır annelerinin feryatlarının 5’inci yılına girdiğini hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, son 90 gündeki evlat nöbetlerinde 4 terör örgütü mensubunun daha teslim olduğunu ve ailesine kavuşanların sayısının 46’ya ulaştığını bildirdi.

Küresel bir felaket olarak gördükleri uyuşturucuya karşı mücadelede Türkiye’nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamayı temel hedef olarak gördüklerini belirten Yerlikaya, “Uyuşturucu suçunu terörle eşdeğer görüyoruz. Uyuşturucu konusunda küresel ölçekte büyük bir arz baskısı altında olacağımız açıktır. Ancak geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Arz cephesinde, torbacısından zehir tacirine kadar, hangi büyüklükte olursa olsun hepsinin tepelerine çöküp, nefeslerini kesip, adalete teslim etmeye kararlıyız.” şeklinde konuştu.

Başta çocuklar ve gençler olmak üzere, bağımlılıkla mücadelede bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Yerlikaya, okul etraflarındaki Narkotimlerin sayısını artırırken En İyi Narkotik Polisi Anne, NARKOLOG, Narko Tır ve UYUMA projelerini kesintisiz sürdüreceklerini anlattı.

Son 90 günde uyuşturucuyla mücadelede 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, gözaltına alınan 66 bin 13 şüpheliden 5 bin 966’sının tutuklandığını, 2 bin 388’i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Yerlikaya, otonom ve insansız sistemler, yapay zeka, siber güvenlik gibi teknolojilere önemli yatırımlar yapmaya devam ettiklerini vurgulayarak, geleceğin önemli bir güvenlik tehdidi olarak gördükleri siber suçlar sahasında sanal devriyelerin çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini dile getirdi.

“Siber vatan”da güvenlik birimlerinin kapasitesini artıracak planlamaları yaptıklarını ve toplum farkındalığını artırmaya dönük projelere ağırlık verdiklerini kaydeden Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 90 günde terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 56 bin 958 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, tespit edilen 24 bin 539 kişiden 484’ünün gözaltına alındığını, bunlardan 25’inin de tutuklandığını belirtti.

Bilişim sistemlerine yönelik düzenlenen 50 operasyonda da gözaltına alınan 56 şüpheliden 24’ünün tutuklandığını ifade eden Yerlikaya, ödeme sistemlerine yönelik gerçekleştirilen 175 operasyonda ise gözaltına alınan 705 şüpheliden 223’ünün tutuklandığını bildirdi.

Yasa dışı bahis konusunda ise 36 operasyon yapıldığını belirten Yerlikaya, 191 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 65’inin tutuklandığını söyledi.

Çocukları korumanın en hassas oldukları konuların başında geldiğine dikkati çeken Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik gerçekleştirilen 104 operasyonda gözaltına alınan 140 şüpheliden 24’ünün tutuklandığını kaydetti.

3.5 MİLYAR PAYLAŞIM

Sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkında olduklarını, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bot hesapları takip etmeyi sürdürdüklerini bildiren Yerlikaya, “Son 90 gün içinde, Twitter (X) üzerinden, 93 milyon 160 bin hesaptan 3 milyar 511 milyon paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 29,31’i bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplardı. Bu paylaşımların yüzde 40’ının olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi.” diye konuştu.

Ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Yerlikaya, Türkiye’yi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak amacıyla organize suç örgütlerine ve “mafyavari yapılara” göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Son 90 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 92 operasyonda, 1767 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 430’u tutuklandı, 203’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 5 bin 802 operasyonda 8 bin 72 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 119’u tutuklandı, 384’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kolluk teşkilatlarımızda, hem beşeri hem de teknik kapasite anlamında çok ciddi yatırımlar yaptık. Türk Polisi, Türk Jandarması, Türk Sahil Güvenliğimiz bugün dünyanın en önde gelen kolluk kurumları arasındadır. Tüm asayiş olaylarına baktığımızda, emniyetimiz, jandarmamız, Sahil Güvenliğimiz her 10 olaydan 9’unu aydınlatmış ve adalete teslim etmiştir. Hiçbir olayın karanlıkta kalmaması önceliğimizdir.”

İlginizi Çekebilir Süper lüks yatla göçmen kaçakçılığı! Fiyatlar dudak uçulattı