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Yerlikaya: 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl 22 Haziran tarihine kadar 46 bin 633 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

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Yerlikaya: 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçmenlerle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, “Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 2023 yılında (01 Ocak-22 Haziran 2023) 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor, 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, 1831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi” dedi.

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