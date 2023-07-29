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Yerlikaya: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Uludere'de gerçekleştirilen operasyonda 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayınlanma: 12:14 - 29 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Yerlikaya: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Uludere’de 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya’nın, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve Jandarma SİHAların hava keşif desteği ile Şırnak Uluderede bir grup teröristin barındığı belirlendi.

Bunun üzerine operasyon başlatıldı. Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıkları komutasında, Şırnak İl Jandarma ile Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları birliklerince, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve Jandarma SİHA’ların ateş desteğinde, ‘Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonu düzenlendi.

Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonun devam ettiğini belirterek, “Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayan Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek” dedi. (DHA)

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İçişleri Bakanı Şırnak terörist Uludere
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