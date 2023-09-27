Yerlikaya paylaştı: 16 ilde 99 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 99 şüphelinin yakalandığını ve çok miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

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İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde yapılan uyuşturucu operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 99 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 110 kilo 400 gram metamfetamin, 250 bin uyuşturucu hap, 22 kilo 500 gram esrar, 11,5 kilo bonzai, 500 gram kokain ile çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ifade etti.

Operasyonları düzenleyen polis ve jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, “Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek. Aziz milletimiz bilsin ki her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız” dedi. (DHA)