Abone Ol

Yerlikaya paylaştı: 16 ilde 99 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 99 şüphelinin yakalandığını ve çok miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yerlikaya paylaştı: 16 ilde 99 zehir taciri yakalandı

İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde yapılan uyuşturucu operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 99 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 110 kilo 400 gram metamfetamin, 250 bin uyuşturucu hap, 22 kilo 500 gram esrar, 11,5 kilo bonzai, 500 gram kokain ile çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ifade etti.

Operasyonları düzenleyen polis ve  jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, “Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek. Aziz milletimiz bilsin ki her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız” dedi. (DHA)

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 'İnegöl Terkinler Çetesi' çökertildiİlginizi ÇekebilirBakan Ali Yerlikaya açıkladı: 'İnegöl Terkinler Çetesi' çökertildi
X Reklam