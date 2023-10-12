Yerlikaya’dan “Ayhan Bora Kaplan” açıklaması

Göreve geldiğinden bu yana yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan operasyonuyla ilgili 9 polis açığa alındığını duyurdu....

Habip ATAM

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da medya temsilcileriyle bir araya gelerek son 4 aydaki terör operasyonları, uyuşturucuyla mücadele, siber suçlarla mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM), asayiş olayları, AFAD ve göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

9 POLİS AÇIĞA ALINDI

Liderliğini Ankara’da yakalanan Ayhan Bora Kaplan’ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin detayları da paylaşan Yerlikaya “Dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı.” dedi

Yerlikaya 120 günlük verilerle ilgili açıklaması şöyle:

309 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

*Son 120 günde terör örgütlerine yönelik İHA, SİHA ve İKU'larımız 21 bin 459 saat uçuş gerçekleştirdiler. Bu dönemde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 1.132 şehir 54 bin 598'i kırsalda olmak üzere 65 bin 730 operasyon yapıldı.

Kırsalda gerçekleşen operasyonların 26'sı büyük, 189'u orta 54 bin 383'ü küçük operasyonlardı. Kırsalda ve şehirde PKK'ya yönelik yapılan tüm operasyonlarda 309 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 38'i ölü, 208'i sağ, 4'ü yaralı, 59'ü teslim vaziyette…1.810 şüpheli gözaltına alınırken, 433'ü tutuklandı. 336'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

IŞİD'E YÖNELİK OPERASYONDA 61 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

*FETÖ'ye yönelik 1.786 operasyon yapıldı. 2 bin 689 şüpheli gözaltına alınırken, 536'sı tutuklandı. 457'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Terör örgütü IŞİD'e yönelik 377 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda 60'ı sağ, 1'i teslim olmak üzere 61 terörist etkisiz hale getirildi. 661 şüpheli gözaltına alınırken 161'i tutuklandı, 131'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

*Sol terör örgütlerine yönelik 102 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. 163 şüpheli gözaltına alınırken, 16'sı tutuklandı 35'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Etkisiz hale getirilen bu hainlerin 2'si kırmızı, 6'sı turuncu ve 17'si gri kategoride olmak üzere toplam 25'i terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticileriydi. Bunlardan 20'si bölücü terör örgütü, ikisi FETÖ, ikisi de HTŞ, biri de MLKP üyesiydi.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ İKİ TERÖRİST ÜÇ SALDIRILARININ TALİMATINI VERDİ

*Etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki iki teröristle ilgili bir detay paylaşmak istiyorum. Başta Beşiktaş stadındaki saldırı olmak üzere Diyarbakır ve Şırnak'ta 83 canımızın şehit edilmesi 236'sının ise yaralanması eyleminde talimatı veren hainlerdi. Bu dönemde 57'si bombalı eylem olmak üzere 68 eylem önlendi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız. Mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.

38 MAFYA TİPİ ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

* Öncelikle hedeflerimizden biri de ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek. Kararlılıklarımızın en açık göstergesi aralıksız sürdürdüğümüz operasyonlardır. Bu illegal yapılara karşı ‘Kafes' operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz.

* Son 120 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 378 operasyondan 2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 702'si tutuklandı 594'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 7'si ulusal, 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE 80 BİN 572 OPERASYON DÜZENLENDİ

*Son 120 günde uyuşturucuyla mücadelede 80 bin 572 operasyon düzenledik. 98 bin 198 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 8 bin 379'u tutuklandı, 3 bin 422'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

ÜLKEMİZDEKİ TOPLAM DÜZENLİ GÖÇMEN SAYISI 4 MİLYON 711 BİN 22

*Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 274 bin 59, ikamet izinli yabancı sayısı 1 milyon 150 bin 386. Uluslararası koruma kapsamında kalanlar 287 bin 177 olmak üzere ülkemizde toplam düzenli göçmen sayısı 4 milyon 711 bin 22.

3 BİN 975 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

*Son 120 günde Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 2 bin 397 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 3 bin 975 kişi yakalanırken bunların 1.225'i tutuklandı. 465 şüpheli hakkında adli kontrol kararı alındı. Operasyonlar sonucu 120 günde 112 bin 404 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 48 bin 339'u ülkelerine deport edildi. Geri kalan diğer düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri de devam ediyor.

*İstanbul'da yapılan sıkı denetimler sonucu yakalanacağını anlayan vize ve vize muafiyeti veya ikamet süresi biten 120 bin 531 yabancı ülkemizden ayrıldı.

80 BİN 946 DÜZENSİZ GÖÇMENİN GELİŞİ ÖNLENDİ

*Hudut birliklerimizin başarılı çalışmalarıyla sadece son 120 günde 80 bin 946 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi.

İSTANBUL'DA 42 BİN 257 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

*İstanbul'da bugüne kadar düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleşen 304 operasyonda 451 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 94'ü tutuklandı, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. İstanbul'da bu dönemde 42 bin 257 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 10 bin 642'si sınır dışı edildi, diğerlerinin de sınır dışı işlemleri devam ediyor.

İSTANBUL'DA 38 YENİ MOBİL GÖÇ ARACI BULUNUYOR

*Düzensiz göçmenlerin yakalanması için mobil göç noktası adı verilen araçlarımızın sayısını da arttırdık, arttırmaya da devam edeceğiz. İstanbul'da 38 yeni mobil göç aracı bulunuyor. Ankara ve İzmir'de 4, Bursa ve Adana'da 2 olmak üzere toplam 50 mobil göç noktası aracımız bulunuyor. 1 Kasım'da diğer 25 büyük ilimizle birlikte bu yeni araç sayımızı 155'e yükselteceğiz. Bu kararlı çalışmalar düzensiz göçmenlere artık yeni göç rotası arayışı başlattı.

BİLİŞİM SİSTEMLERİNE YÖNELİK 64 OPERASYON DÜZENLENDİ

*Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 120 günde bilişim sistemlerine yönelik 64 operasyon düzenledik. Operasyonlar sonucu 86 şüpheli gözaltına alındı bunların 31'i tutuklandı.

*Ödeme sistemlerine yönelik gerçekleşen 239 operasyonda 916 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 307'si tutuklandı.

*Yasadışı bahis konusunda 57 operasyon yapıldı. 288 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 70'i tutuklandı. Çevrimiçi çocuk istismarı suçların yönelik 154 operasyonda 199 şüpheli gözaltına alındı bunlardan 35'i tutuklandı.

HER 10 ASAYİŞ OLAYINDAN 9'U AYDINLATILDI

*Her 10 asayiş olayından 9'u aydınlatıldı. Kişilere karşı meydana gelen olaylardaki aydınlatma oranımız yüzde 93.6'dır. Güvenlik güçlerimizce araması olan 92 bin 127 şahıs yakalandı. Bunların 79'unun 10 yıl ve üzeri, 1.089'unun 5 ile 10 yıl, 1.490'ı 1 ile 5 yıl ve 89 bin 469'unun 0 ile 1 yıl arası arama kaydı bulunuyordu.

596 BİN 457 VATANDAŞIMIZ KONTEYNERDA KALIYOR

*Geçici barınma hizmetlerimiz kapsamında bugün itibariyle 192 bin 18 konteynerda, 596 bin 457 vatandaşımız kalıyor. Konteyner kentlerimizde ise okuldan kreşe, camiden sağlık ocağına, park alanlarından mağaza ve marketlere kadar ihtiyaç duyulan sosyal donatılar bulunuyor. Bugüne kadar 337 bin 204 hanemize her ay kira yardımı yapıyoruz. Ödediğimiz toplam kira yardımının toplamı 7 milyar 816 milyon lira.