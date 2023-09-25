Yeşil Sol Parti ismini değiştirdi
Yeşil Sol Parti'nin (YSP) Merkez Yürütme Kurulu toplantısından isim değişikliği kararı çıktı.
Yeşil Sol Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında isim değişikliği kararı aldı. Partinin yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) oldu.
Yeşil Sol Parti’nin 11 Eylül’de gerçekleşen konferansında parti için yeni isim önerisi olarak yaklaşık 20 isim gündeme gelmişti. 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesi yasak nedeniyle seçime giremeyen Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yeşil Sol Parti adıyla seçime girdi. Yeşil Sol Parti, TBMM'de 62 sandalyeye sahip.