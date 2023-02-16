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Yıkılan binaların müteahhidi kaçarken yakalandı

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

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Yıkılan binaların müteahhidi kaçarken yakalandı

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