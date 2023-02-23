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Yıkılan binalarla ilgili 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Yayınlanma: 21:00 - 23 Şubat 2023 Güncellenme:
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Yıkılan binalarla ilgili 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar hakkında konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, “Tutuklu 171 kişiden 78’i müteahhit, 64’ü yapı sorumlusu, 11’i yapı sahibi” ifadesini kullandı.

Bakan Bozdağ, “2015-2023 arasında 7 bin 91 kentsel dönüşüm davası var. Bu davalar kentsel dönüşümü yavaşlattı, 2012’de çıkan yasa nedeniyle atılması gereken adımlar atılamadı” dedi. (AA)

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