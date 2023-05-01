Yıkıma karşı eylem: Yüksek binalara karşı çıktılar

Bahçeşehir'de 3 katlı 14 villadan oluşan Şelale Evleri’nin yıkılıp yerine toplu konut yönetim planına aykırı şekilde dikilmesi planlanan 12 katlı bloklardan oluşan inşaat projesi çevre sakinleri tarafından protesto edildi.

Sozcu.com.tr

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Başakşehir'de Bahçeşehir Toplu Konut Alanı'nda kalan Şelale Evleri olarak bilinen 3 katlı 14 adet villadan oluşan sitenin kentsel dönüşüm gerekçesiyle yıkılıp toplu konut yönetim planına aykırı şekilde 10-12 katlı apartmanlara dönüştürülmesi gündemde.

Projeye karşı hukuki mücadele başlatan semt sakinleri, 29 Nisan Cumartesi günü eylem gerçekleştirdi. “Betona hayır”, “Bahçeşehir rant kapısı değil”, “Bahçeşehir yıkılmasın” dövizleri taşıyan semt sakinleri komşuluk hukukunun korunmasını istediler.

Eyleme CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, TİP Milletvekili adayı Umur Talu da destek verdi. Eylemde yapılan açıklamada “Yıllarca kentlere ihanet edenler Bahçeşehir’de ihanetlerine devam ediyorlar. Burada bu ihanete hep birlikte karşı duruyoruz. Bu ürkütücü proje gerçekleştiğinde neler olabileceğinin farkındayız. Bu proje, Bahçeşehir'i kabuslar panayırına dönüştürecek” denildi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Başakşehir Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi sakinleri, yüksek katlı inşaatların önünü açan Başakşehir Belediyesi'nin 2020, İBB'nin 2021 tarihli meclis kararlarıyla Bahçeşehir Toplu Konut Alanı plan notlarına eklenen hükümlerin yürütmesinin iptalinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açtı.

Bahçeşehirliler Derneği (BADER) ve Komşu İnisiyatifi de villalar için alınan riskli yapı raporunun gerçeğe aykırı ve sahte bilgilerle düzenlendiği gerekçesiyle 14 Nisan 2023 tarihinde Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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