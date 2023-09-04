Yıldırım düşen Marmaris’te orman yangını
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesinin ardından 6 bölgede orman yangını çıktı. Bazı bölgelerde çıkan yangınlar söndürülürken iki bölgedeki çalışma devam ediyor.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıldırım isabet eden orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Çamlı, Yeşilbelde ve Karaca Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen 6 noktada çıkan yangınların 4’ü söndürüldü.
Karaca Mahallesi’ndeki 2 yangının kontrol altına alınması için karadan çalışma yürütülüyor. (AA)