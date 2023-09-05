Yıldırım düştü trafo patladı: Otelde yangın!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaca düşen yıldırım yanındaki trafoyu patlattı, çıkan yangın otelin iki odasında da hasara yol açtı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’nde, Akdeniz Caddesi'ndeki bir palmiye ağacı ile trafoya düşen yıldırım yangına neden oldu. Palmiye ağacı ve trafo alev alev yanarken, dumanlar 25 kilometre uzaklıktaki Güvercinlik Mahallesi'nden görüldü.

YANGIN OTELE SIÇRADI

Oldukça büyük olan palmiye ağacı ile trafonun patlayarak yanmasının ardından alevler yanındaki otele sıçradı. Otelin iki odası yandı. Turistler korku dolu gözlerle otelden dışarı fırladı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, cadde trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen 5 itfaiye aracı yangını kontrol altına aldı.

Gölköy Muhtarı Ahmet Barut, “Yıldırım önce palmiye ağacına düştü, ardından trafoya sıçradı ve alevler otelin iki odasını yaktı. Otelde turistler vardı ama şans eseri yaralanan olmadı. Büyük bir facia olmadan atlattık” dedi.

YILDIRIMLAR ÇOK SAYIDA YANGINA NEDEN OLDU

Türkiye’nin en fazla yağış alan 4'ncü şehri Muğla'da, sezon yağmurlarıyla birlikte bir günde 36 adet yıldırım yangını çıktı.

Güney Ege'de son günlerde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar, beraberinde yıldırım yangınlarını getirdi. Eylül ayıyla birlikte Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında kısım kısım yağışlar etkili oldu. Yıldırım kaynaklı yangınların en çok meydana geldiği gün 4 Eylül pazartesi oldu. 9’u Marmaris’te olmak üzere bir günde çıkan 36 orman yangını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görevli hava ve kara ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Bazı sahile yakın bölgelerde karadan ulaşımın olmadığı noktalarda çıkan orman yangınlarına, deniz üzerinden teknelerle ulaşılarak müdahale edildi.

YÜZDE 30’U YILDIRIM KAYNAKLI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde uzun yıllar ortalamasına göre yılda çıkan orman yangınlarının yüzde 30’u yıldırım kaynaklı olarak kayıtlara geçti.

“ELLERİNİZE SAĞLIK”

Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “4 Eylül Pazartesi günü Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde, ormanın kahramanları 36 adet yıldırım kaynaklı yangına müdahale edip söndürdü. Ellerinize sağlık” dedi.