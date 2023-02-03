Yıldırım Kaya’dan Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na Ali Arif Özzeybek’in atanmasına tepki

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na AKP MKYK yedek üyesi Ali Arif Özzeybek’in atanmasına tepki gösterdi. Kaya, “Kurum başkanlığına atanan zat, Alevi örgütleri seni istemiyor. Asla seni de tanımayacaklar. Bu kurumu da zaten tanımayacaklarını ilan etmişlerdi” dedi.

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek'in atanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Daha önce 30 Haziran 2021 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini fakat yanıt alamadığını belirten Kaya, şunları söyledi:

* “Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na Ali Arif Özzeybek atandı. Bugünkü Resmi Gazete'de adını gördük. Bu kurum TBMM'de 9 Kasım 2022'de kanunlaştı. Bu kurumun kanunlaşmasının doğru olmadığının CHP olarak itirazını yaptık. Alevi örgütleri itirazlarını yaptı. Tüm bu itirazlara rağmen TBMM'de MHP ve AKP oylarıyla kanunlaştı. Şimdi buraya atanan kişi AKP'nin 7. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu organına yedek üye olarak seçilen kişi.

* Bu kişi ile ilgili Süleyman Soylu'nun danışmanı olduğu ve Alevi örgütlerini, cemevlerini tek tek gezdiğini, bu durumdan Alevi örgütlerinin ve cemevi dedelerinin rahatsızlıklarını dile getirdiğimiz ve özellikle altıncı ayın 30'u 2021 tarihinde TBMM Başkanlığı aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorular sormuştum. Şu ana kadar bu sorulara yanıt alamamıştık ama Resmi Gazete'de yanıtı verdi. Süleyman Soylu'nun danışmanı oldu. AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yedek üyesi oldu. Bugün de Alevi kurumlarının itirazına rağmen bir kayyum olarak atandı.

* O dönemde sorduğumuz sorular çok açıktı. ‘Alevi kurumları ve cemevlerini ziyaret eden Ali Arif Özzeybek danışmanınız mı' diye sorduk. Ayrıca ‘Ali Arif Özzeybek resmi danışmanınız değilse; bu kurumları neden ziyaret ediyor ve bu kurumlara yardım yapacağını hangi yetkiye dayanarak söylüyor? İhtiyaç tespitini hangi yetkiye dayanarak tespit etmeye çalıştı? Ali Arif Özzeybek ve beraberindeki kişileri Alevi kurumlarına ve cemevlerine göndermekteki amacınız nedir?

* Bakanlığınız tarafından konuya ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapacak mısınız' demiştik. Bir daha tekrar ediyorum. Altıncı ayın 30'u 2021'de bu soruyu sormuşum. Bugün 3 Şubat 2023 bu soruya yanıt verilmemişti ama Cumhurbaşkanı bir kararnameyle bu soruların tüm yanıtlarını açığa çıkarmış oldu. Buradan bir kez daha uyarıyorum. Kurum başkanlığına atanan zat, Alevi örgütleri seni istemiyor. Asla seni de tanımayacaklar. Bu kurumu da zaten tanımayacaklarını ilan etmişlerdi.” ANKA