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Yıldız Parkı’ndaki tarihi köşkte yangın

Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Parkı içerisindeki Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahelesi devam ediyor.

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Yıldız Parkı’ndaki tarihi köşkte yangın

Ayrıntılar geliyor…

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