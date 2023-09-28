Yıldız Parkı’nı yapılaşmaya açan bakanlık kararı iptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 yılında Yıldız Parkı’nı yapılaşmaya açan imar uygulaması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucu iptal edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından Yıldız Parkı'nı yapılaşmaya açan sit statüsü değişikliği kararı ile ilgili idare mahkemesi tarafından verilen son kararı duyurdu.

Plan ve yargı sürecini anlatan Gökce “Yıldız Parkı; İstanbul'un kalbi Beşiktaş'ta, İstanbul'un en çok ziyaret edilen, büyüleyici güzelliklere sahip doğal, tarihi ve kültürel zenginliği. Önemli bir sit alanı. 2021 yılında Yıldız Parkı'nın sit statüsü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından değiştirilerek bu güzel parkımız yapılaşmaya açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hemen harekete geçerek Yıldız Parkı ve Korusu'nun sit statüsünün korunması için gereken davayı açtık” dedi.

“BÜTÜN OLARAK KORUNMALI”

Davaya bakan İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin Yıldız Parkı ve Korusu'nu yapılaşmaya açan bakanlık kararını hukuka uygun bulmayarak iptal ettiğini ifade eden Gökçe, kararda “Ekolojik, fizyografik, biyolojik yapısının bütün olarak korunması, orman alanlarının devamlılığının esas olması gerektiğini, bakanlığın yapmış olduğu değişiklikle hayvanların, doğal bütünlüğün olumsuz etkilenerek, peyzaj değerinin bozulacağını, Yıldız Parkı ve Korusu'nun doğal koruma alanı olarak korunması gerektiğinin” tespit edildiğini aktardı.

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