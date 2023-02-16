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Yıllar önce ailesinin bağışladığı arsaya depremzede olarak sığındı

Depremlerin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Malatya'da, evi hasar alan Atilla Kara, ailesinin yıllar önce arsasını bağışladığı okulun bahçesinde kurulan çadır kentte, şimdi depremzede olarak barınıyor.

Yayınlanma: 17:04 - 16 Şubat 2023 Güncellenme:
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Yıllar önce ailesinin bağışladığı arsaya depremzede olarak sığındı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla Battalgazi ilçesindeki Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nin bahçesine çadır kent kuruldu.

Okulun arsasını bağışlayan Kara ailesinin fertlerinden Atilla Kara da depremzede olarak çadır kente sığındı.

Kara, 11 bin metrekareyi aile olarak okul yapılması için yıllar önce bağışladıklarını, bölgenin şimdi deprem sonrasında insanların yaralarının sarılması amacıyla kurulan çadır kente ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözyaşlarına engel olamayan Kara, “Akrabalarımızın çoğu İstanbul’da. Arsayı bağışlayan aile fertlerine de söyledim, burada 3-5 bin kişi ekmek yiyor, barınıyor. Çok rahatım, kalben huzurluyum. Cebinde ne kadar paran olursa olsun lokanta bulamazsın, bir ürün bulamazsın, yatacak yer bulamazsın. Paranın bir önemi kalmadı ki ben de muhtaç oldum.” dedi. (AA)

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