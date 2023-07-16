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Yine kadına şiddet! Tartıştı, yüzünden bıçakladı

Batman'da V.K. (65), tartıştığı eşi Y.K.yi (52) yüzünden bıçakladı. Olayın ardından gözaltına alınan V.K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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Yine kadına şiddet! Tartıştı, yüzünden bıçakladı

Cudi Mahallesi’nde V.K. ile Y.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında V.K., bıçakla eşi Y.K’yi yüzünden yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.K., ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Y.K.nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan V.K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. (DHA)

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