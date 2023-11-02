Yine KYK yine asansör! Canımız bir asansör halatına bağlı
Aydın'daki KYK yurdunda, üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirdiği asansör faciasının ardından Konya’da da KYK yurdunda 6 öğrenci asansörün düşmesi nedeniyle iki kat arasında sıkışıp kaldı. Öğrenciler asansör arızasını günlerdir dile getirdiklerini ancak yapılmadığını söyledi.
Aydın’da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda Zeren Ertaş’ın asansör düşmesi sonucu ölümünün ardından Konya'daki KYK yurdunda da asansörde 6 öğrenci mahsur kaldı. Asansörün düşmesi nedeniyle duvar ve kat arasında sıkışıp kalan öğrencilere arkadaşları yardım etti.
“KAÇ GÜNDÜR SÖYLÜYORUZ YAPMIYORLAR”
Asansör e mahsur kalan bir öğrenci, asansör arızasını günlerdir dile getirdiklerini ancak arızanın giderilmediğini söyledi.
“CANIMIZ BİR ASANSÖR HALATINA BAĞLI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ”
Öte yandan görüntüler “Barınamıyoruz Hareketi” isimli bir sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Kaç gündür söylüyoruz, yapmıyorlar! Konya KYK Yurdu’nda arkadaşlarımız asansörün düşmesiyle kat arasında kaldı. Dışarıya çıkarmıyor. Canımız bir asansör halatına bağlı yaşamak istemiyoruz”