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Yine motosiklet kazası, yine ölüm!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüse çarpıp, metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Nihat Emre Türkmen hayatını kaybetti.

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Yine motosiklet kazası, yine ölüm!

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yalıkavak Sanayi Sitesi karşısı İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Nihat Emre Türkmen’in kullandığı motosiklet, önünde seyreden K.G. yönetimindeki minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, 30 metre sürüklendi.

21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nihat Emre Türkmen ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Türkmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü K.G.’nin ifadesine başvurulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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