Yine o şirket yine yeni bina yine yıkım…
Kahramanmaraş depremleri sonrası büyük hasar gören Hatay'da faaliyet gösteren İshar İnşaat'ın geçtiğimiz yıl tamamladığı 88 dairelik bir apartmandan sonra 2020 yılında bitirdiği ofis projesinin çöktüğü ortaya çıktı.
6 Şubat günü Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan iki depremde 20 binden fazla insan hayatını kaybetti. Eski binaların yanı sıra yeni yapılan binaların da yıkılması dikkat çekti.
Hasar ve can kaybının en yüksek olduğu illerden Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'ndeki Daplan Sokak'ta bulunan tüm apartmanlar yıkıldı.
Yıkılan binalardan İshar 10 Apartmanı’nı geçtiğimiz yıl İshar İnşaat tamamlamıştı.
2015 yılında inşaat mühendisi İsa Harbeli tarafından kurulan İshar İnşaat’ın 2020 yılında yapımını tamamladığı iş merkezinin de depremde yıkıldığı ortaya çıktı.
Depremde yıkılan İshar Plaza şirketin sosyal medya hesaplarında bölgenin en prestijli ofis projesi olarak pazarlanmıştı.
Depremden sonra internet sitesini kapatan İshar İnşaat’ın telefonları da yanıt vermiyor.