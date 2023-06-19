YKS için evden çıkan Hüseyin’den 3 gündür haber yok

Şırnak'ın İdil ilçesinden YKS'ye girmek için cuma günü kent merkezine giden Hüseyin Yoncuz'dan haber alınamıyor. Sınava girmediği ve telefonunun en son Cizre ilçesinde sinyal verdiği belirlenen 19 yaşındaki Yoncuz, polis tarafından aranıyor.

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İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde ailesiyle yaşayan Hüseyin Yoncuz, Şırnak’ta gireceği TYT için kent merkezinde yaşayan ablasında kalmak üzere cuma günü sabah saatlerinde evden çıktı. Ancak Yoncuz ablasına gitmedi. Yoncuz’un arkadaşlarına gitmiş olabileceğini düşünen ailesi, cumartesi günü sınavın ardından aradıkları oğullarına ulaşamadı. Aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

SINAVA GİRMEMİŞ

Polisin yaptığı araştırmada, Hüseyin Yoncuz’un telefonunun en son cuma günü akşam saatlerinde Cizre ilçesinin Konak Mahallesi’nde sinyal verdiği, kent merkezine gitmediği ve sınava da girmediği tespit edildi.

Hüseyin Yoncuz’un ağabeyi Mehmet Yoncuz, her yerde kardeşini aradığını ve 3 gündür herhangi bir iz bulamadıklarını belirterek, görenlerin en yakın güvenlik birimine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi. (DHA)

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