YÖK akademik göçün çetelesini tutmuyormuş

YÖK Başkanlığı, CHP'li Cumhur Uzun'un soru önergesine verdiği yanıtta son 10 yılda çalışmak üzere yurt dışına giden akademisyen sayısı hakkında bir bilginin bulunmadığını kaydetti.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun'un “Kaç akademisyenin akademiyi bırakarak çalışmak üzere yurt dışına gitmek zorunda kaldığına” dair soru önergesine YÖK'ten “Son 10 yılda çalışmak üzere yurt dışına giden akademisyen sayısı hakkında Başkanlığımızda herhangi bir bilgi yer almamaktadır” yanıtı verildi.

Geçtiğimiz günlerde zor şartlarda çalışan akademisyenlerin sorunlarını gündeme getiren CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun'un ‘Kaç akademisyenin akademiyi bırakmak zorunda kalıp çalışmak üzere yurt dışına gittiğine' dair soru önergesine Yükseköğretim Kurulu’ndan ilginç bir yanıt geldi. YÖK Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca Uzun'a verilen yanıtta “Son 10 yılda çalışmak üzere yurt dışına giden akademisyen sayısı hakkında Başkanlığımızda herhangi bir bilgi yer almamaktadır” denildi.

“GİDENLERİ BİLMİYOR, KALANLARININ SORUNLARINI GÖRMÜYORLAR”

“Kaç akademisyenimizin yurt dışına çalışmaya gidip gitmediğini bilmeyenler onları geri getirmek için hiçbir çaba da sarf edemezler. Gidenleri bilmiyor, kalanlarının sorunlarını görmüyorlar” diyen Uzun şöyle devam etti:

– Özellikle son dönemde, zor şartlarda düşük ücretle çalıştırılan akademisyenlerimiz ülkemizi terk etmek zorunda kalıyor. En temel gereksinimlerini dahi karşılamakta zorlanan akademisyenlerimiz ekonomik ve sosyal açıdan büyük sıkıntı içerisinde sorunlarına çözüm bekliyor. Kirasını ödemekte bile güçlük çeken, hatta öğrenci yurtlarında kalan, uluslararası kongrelere katılamayan akademisyenler, maalesef ülkemizi terk etmekten başka çare bulamıyor.

YURT DIŞINA GİDEN AKADEMİSYENLERİMİZİN SAYISI 12 BİN

Yapılan araştırmalara göre yurtdışına giden akademisyenlerin sayısının 12 bin kişi olduğunu da dile getiren CHP'li Uzun şunları söyledi:

– Akademide liyakat ve mobbing sorunu büyük boyutta. En önemlisi ise ekonomik sorunlar. Geçim sıkıntısı yaşayan akademisyenlerimiz bilime odaklanamaz hale geldi. Görülen o ki iktidar sorunlarını görmezden geldiği gibi yurt dışına giden akademisyenlerimizden de bihaber. İktidarı bir an önce daha fazla yetişmiş insan gücümüzü kaybetmemek adına akademisyenlerimizin sorunlarını çözecek düzenlemeler yapmaya davet ediyorum.