Yok böyle kapan! 4 günde 200 araç düştü…

İstanbul Esenyurt'ta tek yönlü trafiğe açılan sokakta lastikçinin önüne koyulan kapan sürücülerin kâbusu oldu. Tüm uyarı ve levhalara rağmen 4 günde 200 araç ters yönden gelerek kapana düştü.

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Esenyurt Pınar Mahallesi 1569. Sokak’ta, yolun tek yönlü trafiğe açılmasıyla birlikte ters yöne gidişlerin engellenmesi amacıyla kapan yapıldı.

Ters yöne giden bazı sürücülerin kapanı fark etmeyerek üzerinden geçmesiyle araçların lastikleri patladı.

Bazı sürücüler ise sürekli kullandıkları yoldan geçmeye çalışırken kapanı son anda fark etti. Kapanın bulunduğu sokaktaki esnaf da sürücüleri geçmemeleri konusunda uyarmaya çalışıyor.

Ters yönden gelen bir sürücünün kapanı fark etmeyerek otomobiliyle üzerinden geçtikten sonra lastiklerinin patladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

“ELİMİZDEN GELDİKÇE UYARIYORUZ”

Kapanın konulduğu yerde lastikçi dükkânı bulunan Murat Tütün şunları söyledi:

“2,5 yıldır burada lastikçiyim, 5 gün önce buraya kapan koyuldu. Yol tek yöne döndü ama vatandaşımız eski sistemden ezbere devam ettiği için maalesef bu şekilde kapana girerek mağduriyetler yaşanıyor.

Mümkün mertebe durdurabildiğimizi durduruyoruz, durduramadığımıza da lastik konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlk 3 – 4 gün yaklaşık 200 civarında bir lastik değişimi oldu, son iki gündür biraz daha azaldı.

Sabah geldiğimizde 4 – 5 araç bekliyordu dükkânın önünde. Gece saatlerinde geçenler olmuş. Azaldı, daha da azalacağını tahmin ediyoruz. U dönüş tabelasına bakmıyorlar. Yasak yerden U dönüşü yapıyorlar. Ya da aşağıdaki çıkmaz tabelasını da görmüyorlar.

İki tane kapan tabelası var, onu da görmüyorlar. En son belediyeden gelip yeri de boyadılar. Biz de uyarılarımızı yapıyoruz ama biz de yorulduk yani işimizi gücümüzü bırakıp milleti uyarmaktan” (DHA)