YÖK çalışanları ek ödeme yönetmeliği mağduru oldu

Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliğe karşı çıkan Birlik Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, “YÖK ek ödeme yönetmeliği ile çalışanları mağdur etti” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik tartışmaları sürüyor. Birlik Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, “YÖK ek ödeme yönetmeliği ile çalışanları mağdur etti” dedi.

Açıklamada, “yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile çalışanlara ödenen ek ödeme de maalesef ortadan kalktı. Ek ödemenin adı taban ve teşvik olarak değişti ve çalışanlara iki ayrı kalemde taban ve teşvik ödemesi yapılmaya başlandı” denildi.

“YÖNETMELİĞİN EKSİK YÖNLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLMİŞTİR”

Yönetmeliğin 15 Eylül 2022 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğini hatırlatan Başkan Zengin, “Çalışanlar lehine değişen olumlu noktalar olsa da, uygulama ya geçildiğinde çalışanlarımızın karşılaştığı zorluklar yönetmeliğin eksik yönlerini gözler önüne sermiştir.

Çalışanlara ödenen ek ödeme böl parçala yöntemi ile ad değişikliğine uğratılarak adına taban ve teşvik denilen iki ayrı kalemde ödeme şekline dönüştürülmüştür. Birçok yönü ile çalışan lehine elle tutulur bir artısı olmayan bu düzenlemede, tabip dışı personelin düşük katsayısı çalışanların cebine çokta bir artı getirmemiştir. Yönetmeliğin 2. Maddesine eklenen fıkra bazı yönleri ile çalışana artı bir katkı gibi görünse de, bugün uygulamada yaşanılan aksaklıklar çalışanların mağduriyetlerini kat kat arttırmıştır” diye konuştu.

EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ MADDELERİ

Yasemin Zengin Ek ödeme yönetmeliğinin ikinci maddesini hatırlatarak, “(10) Ek ödeme, personele fiilen hizmete katkı sağladığı sürece verilebilir. 7'nci madde hükümleri saklı kalmak üzere; resmî tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri, görevi sırasında veya görevinden dolayı Sağlık Bakanlığınca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri aktif çalışılmış gün olarak kabul edilir' denilmektedir.

Bu maddede hakem hastane tarafından onaylanan heyet raporları sürelerinin çalışılmış gün olarak kabul edileceği ve bu sürelerden teşvik kesintisi yapılamayacağı belirtilmiştir” dedi.

“TABAN VE TEŞVİK ÖDEMESİ YA KESİLDİ YA DA EKSİK YATIRILDI”

Açıkladığı maddeye istinaden 1 Ağustos tarihi itibarı ile heyet raporu kullanan Taban ve Teşvik ödemesi kesilen veya eksik yatırılan üyelerine dilekçe hazırlayarak idari başvuru yaptırarak ücret talebinde bulunduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Zengin şöyle konuştu:

“İdare çalışanlara cevaben bu paranın ödenmesi için kişileri belirlediği ilgili bir hastaneye göndererek, yönetmelikle belirtilen maddeye istinaden hakem hastanece onaylı rapor talep etmiştir. Bizler buna itiraz etmiş olsak ta kurum üniversite hastanesinin engelli sağlık kurulu raporu vermede hakem hastane statüsünde olduğunu, bu nedenle ilgili kişileri sağlık kurulu vermeye yetkili hakem hastaneye yönlendireceklerini belirtmiştir. Bizler bu doğrultuda üyelerimize ve çalışanlarımıza kurumun gönderdiği yazıda belirtilen ilgili hakem hastaneye giderek sağlık raporlarını onaylatmaları gerektiğini ifade ettik.”

“RAPOR ONAYI İÇİN 550 TL ÜCRET TALEP EDİLDİ”

Hakem hastanenin yönetmelikteki madde nedeniyle çalışanlara sıkıntı yarattığını dile getiren Yasemin Zengin, “Sağlık raporunu sadece kendisinden kesilen taban ve teşvik ödemesinin iadesini kurumdan talep etmek için yönetmelik gereği onaylatmak isteyen çalışana hem tüm tetkikler sil baştan yaptırılmış, rapor onay kısmında ise 550 TL ücret talep edilmiştir.

Para talep eden Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne itiraz dilekçesiyle raporun ücretsiz onaylanmasını istedik. Mağdur olan üyemizin bir sağlık çalışanı olarak, başka bir sağlık kurumunda yaşadığı mağduriyetin giderileceğini ve idarenin olumlu bir cevap vermesini beklerken verilen cevaplar bizleri hayretler içinde bıraktı.

Üyemizin sağlık raporunu onaylamayan kurum, ikinci bir yazıyla da üyemize yapılan tetkikler karşılığında verdiği hizmetin bedelini ücretlendirerek 135 lira daha borç çıkartmıştır” dedi.

“SORUYORUZ, BU NASIL BİR UYGULAMADIR?”

Başkan Zengin, raporun bir kişinin hastalığından dolayı verildiğini de ifade ederek şu soruları yöneltti:

* Devlet memuru olan bir doktorun verdiği raporun doğruluğunu teyit için, tekrardan bir başka kuruma göndermek nedir?

* Bu raporu onaylatmazsan ücretini keserim manasındaki uygulamayla yani, hasta olan yatağında istirahat etmesi gereken sağlık çalışanını, hasta haliyle bir başka kuruma göndermek, yeniden tahlil ve tetkik yaptırmak ve üzerine 550 TL ücret istemek hangi aklın ürünüdür?

* Rapordan ücret kesilmemesi için yaptığınız uygulama raporu veren doktorumuza ve rapor verilen personelimize inanmamak, doktorun sahte rapor verdiği imajını yaymakta ve sağlık çalışanını da rencide etmektedir. Bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir.