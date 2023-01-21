Yol ihalesi ipine bir sarıldı ne var ne yok hepsini aldı

Veysel Demirci’nin şirketi, Konya-Karaman ayrımı Belören Hadim Yolu’nun heyelan ıslahı dahil tüm işlerini kaptı. Sadece bir yoldan 646 milyon lira kazandı.

Deniz AYHAN

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Konya Karaman ayrımı Belören Hadim Yolu yapımı AKP'li isme yaradı. Yolun yapım ihalesi, heyelan ıslahı, bağlantı yolu, servis yolu, viyadük ihalesi gibi tüm ihaleleri AKP Milletvekili aday adayı Veysel Demirci'nin şirketi Ziver İnşaat Şirketi'ne gitti. Belören Hadim yolunun yapımı için 13 Ocak 2015'te Ziver İnşaat firması ile 98 milyon 765 bin 432 TL'lik sözleşme imzalandı. Aradan iki yıl geçti. 20 Temmuz 2017'de Konya Karaman Ayrımı Belören Hadim Yolu arası Eyiste Viyadüğü girişi aç kapa yapısı ve viyadük bağlantı yolları yapıldı. Bu ihale de Ziver İnşaat'a verildi. 69 milyon 876 bin 543 TL ödendi.

TÜM YOLLAR ZİVER'DE

Yetmedi yoldaki heyelan ıslahı ve bağlantı yolunun yapılması ihalesini de 2019 yılında 57 milyon 157 bin 157 TL'ye Ziver aldı. Aynı yoldaki Eğiste Hadimi Viyadüğü ve Servis Yolu Heyelan Islahı ihalesi de 2023 yılında 420 milyon 616 bin 420 TL'ye Ziver'e gitti. Sadece bir yolda Ziver İnşaat'a verilen ihale tutarı 646 milyon 415 bin 120 TL oldu. Konya Karaman ayrımındaki yol, Ziver İnşaat'ın tek işi değil. Şirket. son yıllarda kamudan 6 milyar TL tutarında 50'nin üzerinde ihale aldı… Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci'ye mart ayında AKP Elazığ il binasının açılış töreninde AKP'liler tarafından plaket verilmişti.