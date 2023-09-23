Yol ortasında bırakılan elektrik direği faciaya neden oldu

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı turistik Boğaziçi Mahallesi’nde yol ortasında bırakılan beton elektrik direğine çarpan sürücü Osman Dinç, yaşamını yitirdi. Mahalle muhtarı Ferhat Karakoyun ise elektrik şirketi AYDEM'E birçok kez yaptığı yazılı ve sözlü uyarıların ciddiye alınmadığını belirterek, "Önlem alınması için kaç kişinin ölmesi lazım?" diye sordu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı turistik Boğaziçi Mahallesi Siteler Mevkii’nde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda, otomobil sürücüsü Osman Dinç direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki elektrik direğine çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

60 yaşındaki Osman Dinç’in cenazesi otopsi için Muğla Adil Tıp Kurumu'na gönderildi, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Dinç’in cenazesi, yarın memleketi Samsun’da toprağa verilecek.

“KAÇ DEFA RİCADA BULUNDUM, DİNLETEMEDİM”

Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada yol içerisindeki elektrik direğinin yol kenarına alınması için ilgili elektrik şirketine defalarca müracaatta bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bodrum ve Milas AYDEM ‘e (Aydın Denizli Elektrik Dağıtım A.Ş) defalarca yazı yazdım, defalarca söyledim, ricada bulundum, dinletemedim. Direğin 2024 yılı içerisinde kenara alınacağını söylüyorlardı. Ne yazık ki olan oldu artık. Korktuğumuz başımıza geldi. Elektrik direği yol kenarına alınmış olsa belki de bu kaza hiç yaşanmayacaktı. Yetkililerin de bu direkle ilgili yapılması gerekeni başka canlarımızı da kaybetmeden bir an önce yapmalarını diliyorum. Önlem alınması için kaç kişinin ölmesi lazım?”