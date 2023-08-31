Yol verme kavgasında ortalık karıştı

İzmir'in Buca ilçesinde trafikte yol verme tartışmasında minibüs şoförü, hafif ticari aracın sürücüsüne tekme atıp bıçakla saldırdı. Yaşanan kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Buca ilçesi Yenigün Mahallesinde 35 RGU 41 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ile minibüs ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan F.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Yanına aldığı bıçakla minibüsten inen F.B., önce hafif ticari aracın kapısını açıp sürücüye tekme atıp küfretti, ardından bıçakla saldırıp yaraladı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ticari araç sürücüsü sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırgan sürücüsü F.B. ise polis ekibi tarafından gözaltına alınırken, minibüs ise trafikten men edildi.

Yaşanan korku dolu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (AA)

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