Yolcu otobüsü tankere çarptı, 21 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ışıkta bekleyen tankere çarptı. Kaza sonucu yaralanan 21 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara-İzmir kara yolu Salihli geçişindeki Valeks Kavşağı’nda, Hacı G’nin (58) kullandığı yolcu otobüsü, trafik ışıklarında bekleyen Kudret Ç. (44) idaresindeki tankere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 4’ü çocuk 21 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otobüs sürücüsü Hacı G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.