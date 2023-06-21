Abone Ol

Yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde demiryolunda yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

Eskihisar Mahallesi Hasankahveler mevkisinde demiryolunda 2 yaşındaki Abdülhamit Yıldırım’a, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

MORGA KALDIRILDI

Yıldırım’ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Makinistler U.K. ve H.T’nin ifadelerine başvurulmak için jandarmaya götürüldüğü öğrenildi. (AA)

Rus turist feci şekilde can verdiİlginizi ÇekebilirRus turist feci şekilde can verdiAcı haberler peş peşe geldi, 2 kişi feci şekilde can verdiİlginizi ÇekebilirAcı haberler peş peşe geldi, 2 kişi feci şekilde can verdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam