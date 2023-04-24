Abone Ol

Yolda yürürken çatışmanın ortasında kaldı

Tokat'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 23:04 - 24 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yolda yürürken çatışmanın ortasında kaldı

Merkeze bağlı Çat beldesinde, ailelerinin arasında arazi anlaşmazlığı olan O.Y. (15) ile R.G. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgaya O.Y. ile R.G.nin akrabaları D.G. (38), R.G. (63), M.Y. (38), H.Y. (65) de karıştı.

Tarafların birbirlerine tabancayla ateş ettiği sırada, mermilerden biri olay yerinden geçen Yusuf Uzun’a (18) isabet etti. Silahlı kavgada, H.Y, M.Y, D.G. ve R.G. de hafif şekilde yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Uzun, kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince, olayla ilgi 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. (AA)

Sevgilisini silahla yaralayan kadın gözaltına alındıİlginizi ÇekebilirSevgilisini silahla yaralayan kadın gözaltına alındıKucağındaki çocukla çatışmanın ortasında kaldı! Ölü ve yaralılar varİlginizi ÇekebilirKucağındaki çocukla çatışmanın ortasında kaldı! Ölü ve yaralılar var

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat
X Reklam