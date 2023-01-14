Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı
Batman'da yolda yürüyen K.O. (27) isimli kadın, H.B. isimli erkek saldırgan tarafından bıçakla bacağından yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, H.B. ise gözaltına alındı.
Olay, Batman Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen K.O., H.B isimli kişinin bıçaklı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Bıçaklanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.O., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polislerin başlattığı incelemeler sonucunda H.B yakalanarak gözaltına alındı.
H.B.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, K.O.’nun ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. (DHA)