“Yolumuzu bile yapmadılar” dedi, CHP’ye üye oldu

İzmir’in Kiraz ilçesinde düzenlenen CHP üye katılım töreninde yeni kadın üyelerin rozetleri takıldı. Törende, Kiraz Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi Fatma Çaybaşı da "Yolumuzu bile yapmadılar" diyerek CHP’ye üye oldu.

Yavuz ALATAN

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir'in Menderes, Kiraz, Efes Selçuk ve Beydağ ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Nazlıaka, Kiraz'da yaptığı konuşmada, “İktidara geliyoruz! Birilerini bunun korkusu sardı. Korku duvarı onların üzerine yıkılacak. Kendi ördükleri duvarın altında kalacaklar” dedi.

Nazlıaka, İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen CHP üye katılım töreninde partiye katılan yeni kadın üyelerin rozetlerini taktı. Çok sayıda kadın CHP'ye üye olurken, Kiraz Belediyesi AKP Meclis üyesi Fatma Çaybaşı da CHP'ye geçti.

Çaybaşı, “Yıllarca bu iktidar için çalıştım, mahallemde köyümde Ak Partiyi birinci yaptım. Ama hiçbir hizmet alamadık. Yolumuzu bile yapmadılar. Koşturdum ama beni konuya komşuya mahcup ettirdiler. Artık CHP Kadın Kollarında çalışacağım” diye konuştu. Yeni üyeler artık Kiraz'da CHP iktidarı için çalışacaklarını söyledi.