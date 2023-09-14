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Yolun karşısına geçmek istediler, hayatlarından oldular

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Yolun karşısına geçmek istediler, hayatlarından oldular

Çanakkale istikametine giden S.K. (53) idaresindeki otomobil, Bezirci Mahallesi mevkisinde otobüse binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi Akdağ (50) ve Zülfiye Demirci'ye (48) çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akdağ ile Demirci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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