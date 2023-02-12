Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre sözleşmeli personel alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Üniversitemizde Rektörlükçe görevlendirilecek birimlerde, 2022 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.