Abone Ol

YSK Başkanı: Sosyal medyadaki iddialara itibar edilmemeli

YSK Başkanı Ahmet Yener, sosyal medyada yayılan sandık oy tutanaklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
YSK Başkanı: Sosyal medyadaki iddialara itibar edilmemeli

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, sosyal medyada paylaşılan sandık sonuç tutanaklarının YSK’yla alakası olmadığını belirterek, şunları söyledi:

– Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi yoktur. Asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve süreçte siyasi partilerimiz yer almaktadır.

– YSK teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilerle veri akışını gerçekleştirmiş olup kesin sonuçların açıklanmasından sonra sonuçlar tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Davutoğlu: YSK ile ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahimİlginizi ÇekebilirDavutoğlu: YSK ile ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahimTutanaklar sisteme nasıl girildi? CHP'li Erkek anlattıİlginizi ÇekebilirTutanaklar sisteme nasıl girildi? CHP'li Erkek anlattıHDP'li Tiryaki: Çok sayıda tutanak sisteme yanlış girildi İlginizi ÇekebilirHDP'li Tiryaki: Çok sayıda tutanak sisteme yanlış girildi 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam