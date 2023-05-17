YSK Başkanı: Sosyal medyadaki iddialara itibar edilmemeli
YSK Başkanı Ahmet Yener, sosyal medyada yayılan sandık oy tutanaklarıyla ilgili açıklama yaptı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, sosyal medyada paylaşılan sandık sonuç tutanaklarının YSK’yla alakası olmadığını belirterek, şunları söyledi:
– Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile ilgisi yoktur. Asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf şekilde devam etmekte ve süreçte siyasi partilerimiz yer almaktadır.
– YSK teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partilerle veri akışını gerçekleştirmiş olup kesin sonuçların açıklanmasından sonra sonuçlar tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.