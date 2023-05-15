YSK Başkanı Ahmet Yener son durumu açıkladı: İşte oy oranları
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs seçim sonuçları ile ilgili son durumu açıkladı. Yener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,40 Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir" diye konuştu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK önünde basın mensuplarına Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde açılan sandık oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yener’in açıklamalarından öne çıkanlar:
*Saat 9.45 itibariyle seçim sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüzde 99’luk yurt içinde açılma vardır. 27 adet sandık açılmadı. Yurt dışında 1529 yurt dışı açılmayan sandık bulunmakta.
*Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,40 Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,96 oy oranına sahiptir. Veri girişi devam etmektedir.