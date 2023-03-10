YSK Başkanı’ndan seçim tarihi açıklaması
2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa vatandaş 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa gidecek.
Türkiye’nin merakla beklediği seçimin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçim tarihiyle ilgili kararını açıkladı.
2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Karar, bugün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Gelişmeler üzerine toplanan Yüksek Seçim Kurulu’nun Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, “Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023’ü cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir” dedi.
Ahmet Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023’te yapılacağını belirterek, “Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yener, soru üzerine, “Birazdan kamu görevlilerinin istifasıyla ilgili tarih belirleme çalışmamız devam edecek” ifadelerini kullandı.