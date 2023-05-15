YSK, kesin olmayan seçim sonuçlarını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarını canlı yayında açıkladı.
Dün sabah saat 08.00’de başlayan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri, bugün yurt dışı oylarının da sayılmasıyla sona erdi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarını canlı yayında açıkladı.
Ahmet Yener “Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88.92, yurt dışında ise 52.69 oranında gerçekleşmiştir” dedi.
Adayların aldıkları oy oranları saat 15.15 itibarıyla şöyle oldu:
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.51
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.88
- Sinan Oğan: Yüzde 5.17
- Muharrem İnce: Yüzde 0.44
YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı adaylarının seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini belirterek, şunları söyledi:
SIRALAMADA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK
– Ülkemizde ilk defa gerçekleşecek ikinci tur hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Oy pusulaları sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacak. Sıralamadaki adayın çekilmesi halinde diğer adayın bulunması şeklinde yer almaktadır.
– Sayın Erdoğan birinci sırada, Sayın Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer alacak. Propaganda süreci başlamış bulunmaktadır.
– 19 Mayıs Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir. İlandan sonra yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak. 23 Mayıs’ta yurt dışı oy verme işlemi başlayacak.
28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasının Türk milletine, adaylara ve siyasi partilere hayırlı olmasını dileriz.