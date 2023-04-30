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YSK’dan oy kullanılacak okullar için yeni karar

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs seçimlerinde okul kantinlerinin açık bulundurulmasına karar verdi.

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YSK’dan oy kullanılacak okullar için yeni karar

Ankara Kantinciler Odası Başkanlığınca Yüksek Seçim Kuruluna, oy verme günü okul kantinlerinin açık olup olmayacağı konusu soruldu.

Talebi görüşen Kurul, ilgili kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarının değerlendirilmesi sonucu, oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulmasında engel bulunmadığına hükmetti.

Kurul, toplanmaya müsait masa ve sandalye düzeneğinden faydalanmamak şartıyla oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulması gerektiğine karar verdi. (AA)

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