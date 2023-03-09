YSK’dan parmak boyası kararı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan parmak boyasıyla ilgili yapılan açıklamada "Yasal düzenleme gerekli, 14 Mayıs seçiminde kullanılmayacak" ifadelerine yer verildi.
Muhalefet partilerinin sık sık gündeme getirdi ‘seçimlerde parmak boyası kullanılsın’ önerisine Yüksek Seçim Kurulu’ndan ret geldi.
YSK, ‘yasal düzenleme yapılması’ gerektiğini ifade ederek işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi.
Buna göre 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçimde parmak boyası uygulaması yapılmayacak.
CHP KANUN TEKLİFİ VERMİŞTİ
CHP’nin seçimlerde parmak boyası kullanılmasını öngören kanun teklifinin görüşülmesi önerisi Kasım 2022’de TBMM’de reddedilmişti.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “AKP’ye oy vermiş seçmenlerin de yüzde 66’sı istiyor arkadaşlar. Neden kaçıyorsunuz? Seçim güvenliği açısından en önemli bu yasa teklifini ortaya koyalım” ifadelerini kullanmıştı.