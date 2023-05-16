YSK’dan yurt dışı oyları için tepki çeken karar

Kılıçdaroğlu’nun ilk turda yüksek oy aldığı İrlanda, ABD, İngiltere, Kanada ve Japonya gibi bazı ülkelerde ikinci tur oy verme işlemi YSK tarafından iki gün ile sınırlandırıldı. Erdoğan'ın yüksek oy aldığı Belçika, Avusturya, Hollanda, Almanya gibi ülkelerde ise oy verme işlemi beş gün sürecek.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, seçim öncesinde 20-24 Mayıs tarihleri olarak açıklanan yurt dışında oy verme tarihleri bazı ülkelerde değiştirildi.

Yurt dışındaki seçim merkezlerinde sandıkların genelde beş gün boyunca açık kalması öngörülürken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüksek oy aldığı bazı ülkelerde oy verme gününün yalnızca iki gün ile sınırlanması tepki çekti.

ERDOĞAN'IN YÜKSEK OY ALDIĞI ÜLKELER

Yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs’ta başlayıp, 24 Mayıs’ta tamamlanacağı açıklanmıştı. Buna göre ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 60 ve üzerinde oy aldığı Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde oy verme işlemi bu tarihler arasında, daha önce sandıkların kurulduğu merkezlerde yapılacak.

Ancak Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60 üzerinde oy aldığı ABD, İrlanda, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi bazı ülkelerdeki sandık merkezlerinde oy verme işlemi iki gün ile sınırlandı.

Kılıçdaroğlu ilk tur seçimlerinde İrlanda’da yüzde 86.7, ABD’de yüzde 80.4, Kanada’da yüzde 79.7, İngiltere’de yüzde 79, Japonya’da yüzde 61.7 oy almıştı. Bu ülkelerin tümünde oylama işlemi iki gün sürecek.

PORTEKİZ 24 SAAT

Millet İttifakı’nın Kemal Kılıçdaroğlu’na ilk turda yüzde 91 oy çıkan Portekiz’de ise oylama yalnızca bir günle sınırlı tutuldu. Lizbon Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması 23 Mayıs 08.00-22.00 saatleri arasında büyükelçiliğimizde kurulacak sandıklarda gerçekleştirilecektir” denildi.

CHP’DEN İTİRAZ

CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy vermek için ayrılan sürenin 4 günden 2 güne düşürülmesine ilişkin kararına itiraz ettiklerini açıkladı.

Yakupoğlu’nun CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek ile birlikte YSK’ya sunduğu itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

– İlk turu tamamlanan ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçiminde hangi ülkelerde hangi günlerde kaç sandık kurulacağı Yüksek Kurulunuzun 2023/142 sayılı ve 16/03/2023 tarihli kararıyla belirlenmişti. Tüm siyasi partiler, seçim kurulları, adaylar, adayların temsilcileri ve seçmenler hazırlıklarını bu karara göre yapmış, seçimin ikinci tura kalması halinde yukarıda anılan kararda geçen günlerde oy kullanılacağı kabulüne göre hazırlanmıştır. Seçmenler oy kullanma planını bu karara göre yapmıştır.

– Oy torbası taşınması organizasyonu da siyasi partilerce bu organizasyona göre tertiplenmiştir. Ne var ki Yüksek Kurulunuz, 15/05/2023 tarihinde 1007 sayılı kararıyla kuralı yine maç başladıktan sonra değiştirmiştir. Bu kararla seçmenlere önceden bildirilen oy verme günleri bazı yerlerde azaltılmıştır. Özellikle ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy kullanma günlerinin düşürülmesi, coğrafi olarak büyük olan bu ülkelerdeki seçmenlerin oylarını kullanmak için sandık başlarına yetişememesi sorunu doğuracaktır.

BEKLEMESİ SÜRESİ 7 SAATİ BULDU

– Birinci tur oylamada görüldüğü üzere seçmenler uzunca bir süre sandık başlarında sıra beklemiştir. Bazı yerlerde bu bekleme süresi 7 saati bulmuştur. Hal böyle iken şimdi oy kullanma günlerinin ve sandıkların azaltılması seçmenlerin oy kullanması önünde daha büyük bir engelin doğmasına neden olmaktadır.

– Demokratik sistemlerde seçim kurullarının görevi seçmenlerin oy kullanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almaktır. Bu nedenlerle başta ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere olmak üzere 2023/142 sayılı kararınız sonrasında 2023/1007 sayılı kararla oy verme gün sayısı ve sandık sayısı azaltılan her yerde yeniden önceki karara göre sandık kurulmasına karar verilmesini istemek gerekmiştir.

– 2023/142 sayılı kararınızda belirtilen oy verme gün sayısı ve sandık sayısının 2023/1007 sayılı kararla düşürüldüğü her yerde, gün ve sandık sayısının yeniden artırılmasına karar verilmesini dilerim.

İlginizi Çekebilir Yurt dışı seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken bulgu: Erdoğan daha çok ülkede...