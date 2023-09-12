YSP’den seçim açıklaması: Adaylarımızı halk belirleyecek

Yeşil Sol Parti (YSP), Mart 2024’teki yerel seçimlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Seçimlerde adaylarımızı halk belirleyecek” denildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hedeflerinin; güçlü ve doğru adaylarla ve halkın desteği ile yerel yönetimleri kazanmak olduğunu belirten YSP, “O nedenle doğru aday belirleme yöntemi seçimlerde güçlü bir motivasyon yaratacak ve başarıda kilit rol oynayacaktır” ifadelerine yer verdi.

“ADAY BELİRLENE YÖNETMELİĞİ VE ADAY BELİRLEME SEÇİM KLAVUZU OLACAK”

Yapılan açıklamanın devamında şöyle denildi:

* Adayların belirlenmesinde mümkün olan en geniş biçimde üyelerimizin, inanç ve kanaat önderlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, barış annelerinin, yakınlarını kaybeden ailelerinin faaliyet yürüttüğü dernek ve platformların, toplumsal demokratik muhalefet bileşenlerinin, sandık görevlilerinin katılımıyla halkın azami ölçüde dahil olarak iradesini ortaya koyabileceği demokratik bir çoklu yöntem esas alınacaktır.

* Partimiz bu yöntemi doğrudan demokrasi anlayışımızın ve siyasi programımızın gereklilikleri açısından hayata geçirecektir.

* Siyasi ihtiyaçlar ve eşit temsiliyet temelinde merkez kontenjanlarını da içeren çoklu yönteme dayalı ve halkın katılımını sağlayan Aday Belirleme Seçimi ile ilgili usul ve esaslar ‘Aday Belirleme Yönetmeliği' ve ‘Aday Belirleme Seçim Kılavuzu' ile detaylandırılacaktır.

İlginizi Çekebilir Yeşil Sol Partililer ile jandarma arasında anma gerginliği: 3 gözaltı

İlginizi Çekebilir Emniyet'ten Yeşil Sol Partili vekil hakkında suç duyurusu