YSP’li Ömer Öcalan hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yeşil Sol Parti (YSP) Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre 28. dönem Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan bugün “Ailelerimizle örgütlü ve özgür yaşamı büyütüyoruz” temalı programa katılarak, “Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için mücadele etmekteyiz, mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Ömer Öcalan’ın açıklamasının 3713 sayılı ‘Terörle Mücadele Kanunu’ kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, hakkında resen soruşturma başlatıldı. (DHA)