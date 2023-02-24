Yücel Arı, pırıl pırıl ekibiyle SÖZCÜ Televizyonu’nda
Son dakika... Gazetecilik kavramının 40 yıllık deneyimi, yazı işleri ustası Yücel Arı, pırıl pırıl ekibiyle SÖZCÜ Televizyonu'nda...
Hasretle beklenen SÖZCÜ Televizyonu tüm platformlarda test yayınına başladı.
ATATÜRK‘ün izinde, gerçek ve bağımsız haber ve yorumların yer alacağı SÖZCÜ Televizyonu’ndan gözünüzü ve kulağınızı ayıramayacaksınız.
SÖZCÜ Televizyonu’nu nasıl izleyebilirsiniz?
Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3