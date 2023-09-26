Yük asansörü ile çatıya çıkmak istedi, feci şekilde yaşamını yitirdi
Muğla’nın Milas ilçesinde iki katlı binanın cephesine yerleştirilen yük asansörü ile çatı katına çıkmak isteyen 82 yaşındaki kadın, asansör halatının kopması sonucu asansörle birlikte aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Hacıabdi Mahallesi Kışla Caddesi’nde yaşanan olayda yük asansörünün halatı koptu içindeki kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre 82 yaşındaki Gülşen Demirbaş adlı 2 katlı binanın cephesine yerleştirilen a yük asansörünü kullanarak çatıya çıkmak istedi.
Asansöre binen Gülşen Demirbaş, yukarı doğru hareket eden asansörün ipinin kopması üzerine içinde bulunduğu asansör sepeti ile birlikte yaklaşık 7 metre yükseklikten yere düştü.
Ağır yaralanan Demirbaş, yakınları tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi.
Demirbaş'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Demirbaş’ın Yusufça köyünde toprağa verileceği belirtildi.