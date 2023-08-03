Yüksek Askeri Şura, yeni komuta kademesini belirlemek için toplanıyor

Genelkurmay Başkanı gibi kritik isimlerin açıklanacağı toplantı bugün yapılacak. Kumpas mağduru Tuğamiral Ercan Kireçtepe de listede…

Emin ÖZGÖNÜL

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TSK'daki terfileri ele alacak olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Terfi sırasında kumpas mağduru Kardak kahramanı SAT Komandosu Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile kumpas mağdurları Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Özdem Koçer, SAT Komandosu Tuğamiral Turhan Ecevit, Almanya Müşterek Destek Direktörü Tuğamiral Baybars Küçükatay, 1999'daki Gölcük depremi enkazından sağ çıkan Deniz Eğitim Komutan yardımcısı Tuğamiral Yavuz Kılıç da var.

Koçer 3 yıl, Küçükatay ve Kılıç 2 yıl, Kireçtepe 3,5 yıl, Ecevit ise 7,5 ay hapis yatmış daha sonra beraat ederek göreve dönmüşlerdi.

AYSEVER ATANACAK MI?

Genelkurmay Başkanı da bu toplantıda belli olacak. Bu görevi vekaleten yürüten Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanlığına atanması söz konusu olabilir. Aysever atanmazsa, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu arasından tercih yapılacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın ise görevlerine bir yıl daha devam etmesi bekleniyor. İki ismin emekliye ayrılması durumunda ise Deniz Kuvvetleri için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin veya Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetlerine de Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Cemal Kadıoğlu'nun atanma ihtimali bulunuyor.

YAŞ'a yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katılacak.

BOTUN BENZİNİNİ KENDİSİ ALMIŞTI

Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Kardak'a gideceği Zodiac botun boş olan benzin deposunu o günün parasıyla 16 milyon 730 bin lira ödeyerek doldurmuş ve adadaki Yunan bayrağını indirip, Türk bayrağını dikmişti.